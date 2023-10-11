Тукманов — о УЕФА: в политике так бывает: говорят одно, потом заявляют, что не так поняли

Бывший президент московского «Торпедо», а также бывший вице‑президент Российского футбольного союза Александр Тукманов прокомментировал решение УЕФА не допускать юношеские сборные России до международных соревнований.

«Если раньше УЕФА был самостоятельной в принятии решений организацией, то сегодня он в значительной степени подвержен политическому влиянию. Это очень плохо. То, что там отказываются от своего предыдущего решения, расцениваю как давление на руководящий орган со стороны различных европейских федераций. И, видимо, всё это и повлияло на нынешнее заявление руководства УЕФА. Выглядят они после этого, мягко говоря, не очень. Но в политике так бывает: говорят одно, а потом заявляют, что, мол, переводчик неправильно перевёл и не так поняли», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.