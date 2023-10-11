Малышев: возможно, Черчесов с кем-то из совета директоров «Спартака» чай попил

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о приглашении на пост главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Имеет ли под собой основание новость о том, что один из членов совета директоров клуба встречался со Станиславом Черчесовым? Я ответил бы так — с одной стороны, совершенно точно могу сказать, что ни со Станиславом Саламовичем, ни с каким-либо ещё из отечественных или зарубежных тренеров не было переговоров о приходе в «Спартак».

Соответственно, не было никаких гарантий, обещаний, как об этом писали в прессе. На данный момент эта тема не обсуждается. В то же время Станислав Саламович уважаемый российский тренер. Один из лучших. Не знаю, возможно, с кем-то он чаю и попил, я это не контролирую. С кем-то — из совета директоров? Не знаю. Возможно», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».