Российский футболист с гражданством США рассказал, за какую сборную стал бы выступать

Российский защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв, у которого есть гражданство США, рассказал, за какую сборную стал бы выступать.

«Реально дорасти до сборной России или США? Я сказал бы, да. Насколько реально? Я сказал бы, шанс не очень большой. Но есть же истории, как у Джейми Варди, который выстрелил внезапно. Почему нет? Но также я здраво смотрю на вещи и понимаю свои возможности. Для меня самое главное – играть и развиваться в футболе. Чтобы по окончании карьеры я мог признаться себе, что достиг самого возможного для себя уровня.

Россия или США? Прямо сейчас – США. Россия особо ни с кем не играет, не участвует в официальных соревнованиях. При этом хочу заметить, что, выбирая в таком контексте сборную, я не делаю глобальный выбор в пользу той или иной страны.

Если представить, что через несколько лет ситуация изменится, то, может, и выбрал бы сборную России. Я ведь футбол полюбил по-настоящему, когда смотрел Евро-2008. И после этого надеть майку сборной России было бы настоящей сказкой», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.