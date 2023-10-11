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На открытии матча Россия — Камерун выступит Антон Токарев с хитом «Седьмой лепесток»

На открытии матча Россия — Камерун выступит Антон Токарев с хитом «Седьмой лепесток»
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Стало известно, какой артист выступит на открытии товарищеского матча сборных России и Камеруна. Так, выбор РФС пал на известного исполнителя Антона Токарева, который выступит со своим хитом «Седьмой лепесток».

«На открытии матча Россия — Камерун выступит Антон Токарев со своим хитом «Седьмой лепесток». Выступление будет сопровождаться световым шоу, которое напомнит о самых ярких эпизодах в истории сборной России», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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