На открытии матча Россия — Камерун выступит Антон Токарев с хитом «Седьмой лепесток»

Стало известно, какой артист выступит на открытии товарищеского матча сборных России и Камеруна. Так, выбор РФС пал на известного исполнителя Антона Токарева, который выступит со своим хитом «Седьмой лепесток».

«На открытии матча Россия — Камерун выступит Антон Токарев со своим хитом «Седьмой лепесток». Выступление будет сопровождаться световым шоу, которое напомнит о самых ярких эпизодах в истории сборной России», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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