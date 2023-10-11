Ондуа: надо обыгрывать команду России — сборная Камеруна собралась для победы

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о настрое своей национальной команды перед предстоящей игрой со сборной России.

«Надо побеждать, потому что сборная Камеруна собралась для победы. Думаю, что другого пути здесь нет», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

Гаэль является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий уехал в Европу, где у него не получилось. Ондуа вернулся в Россию, где год поиграл за махачкалинский «Анжи». Затем он отправился в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит, но также играл ещё за немецкий «Ганновер».

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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