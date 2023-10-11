Радимов: такие игроки, как Тикнизян — очень полезны для команды, но ещё есть куда расти

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил игру защитника московского «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.

«И в атаке, и в оборонительных действиях он участвует хорошо. Такие футболисты всегда очень полезны для команды, потому что выполняют огромный объём работы.

Ему есть куда расти, потому что не всегда он стабилен. Бывает, всё получается хорошо, но вспомните матч с ЦСКА, когда с его фланга армейцев сквозило. В этом ему надо прибавлять, но он молодой, думаю, что прибавит и у него всё хорошо будет», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» десять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.