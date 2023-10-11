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Гендир «Спартака» Малышев: чем больше интересных матчей, тем лучше и выгоднее всей РПЛ

Гендир «Спартака» Малышев: чем больше интересных матчей, тем лучше и выгоднее всей РПЛ
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о позиции московского клуба по реформе Российской Премьер-Лиги.

«Какова позиция клуба по реформе РПЛ? Реформы лиги обсуждаются много лет. Некоторое время назад я сам предлагал эти реформы. Моё личное мнение — чем больше интересных матчей — знаковых, с большим количеством зрителей — тем лучше и выгоднее всей лиге.

Но нужно учитывать интересы всех клубов лиги, поэтому это процесс сбалансированный и мы продолжаем консультации с коллегами. Как я уже сказал, чем больше матчей, которые собирают высокую посещаемость и высокие ТВ-рейтинги, тем интереснее должно быть лиге. Как учесть интересы всех клубов — именно это и обсуждается», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

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