Гендир «Спартака» Малышев: чем больше интересных матчей, тем лучше и выгоднее всей РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о позиции московского клуба по реформе Российской Премьер-Лиги.

«Какова позиция клуба по реформе РПЛ? Реформы лиги обсуждаются много лет. Некоторое время назад я сам предлагал эти реформы. Моё личное мнение — чем больше интересных матчей — знаковых, с большим количеством зрителей — тем лучше и выгоднее всей лиге.

Но нужно учитывать интересы всех клубов лиги, поэтому это процесс сбалансированный и мы продолжаем консультации с коллегами. Как я уже сказал, чем больше матчей, которые собирают высокую посещаемость и высокие ТВ-рейтинги, тем интереснее должно быть лиге. Как учесть интересы всех клубов — именно это и обсуждается», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».