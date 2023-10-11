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Камерунский нападающий «Баварии» Шупо-Мотинг не сыграет с Россией из-за травмы

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Камеруна Эрик Шупо-Мотинг не сможет принять участия в товарищеском матче со сборной России. Об этом заявили в пресс-службе африканской команды.

«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы сборной Камеруна «РИА Новости».

В нынешнем сезоне 34-летний Шупо-Мотинг провёл шесть матчей за «Баварию» в рамках Бундеслиги и забил один гол. Сборная России сыграет с командой Камеруна 12 октября на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

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