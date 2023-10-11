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Источник: «Спартак» принял принципиальное решение по Абаскалю

Источник: «Спартак» принял принципиальное решение по Абаскалю
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Московский «Спартак» принял принципиальное решение по главному тренеру Гильермо Абаскалю. Так, испанский специалист останется на своей должности до окончания осеннего отрезка чемпионата России. Дальнейшее сотрудничество с испанским специалистом будет зависеть от результатов команды и места в турнирной таблице, информирует телеграм-канал «КБ Телега».

Отмечается, что до тренера доведены требования, которые он должен выполнить, чтобы сохранить должность.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в 11 матчах. Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее в «Спартаке» заявили о большом кредите доверия к Абаскалю.

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