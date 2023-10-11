Спортдир «Рубина»: в сравнении с ведущими клубами наши расходы на трансферы несопоставимы

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, что казанский клуб не может позволить себе тратить большие деньги на привлечение новых игроков.

«Какой трансферный бюджет был заложен у клуба на лето? Когда мы вернулись в РПЛ, у «Рубина» были достаточно серьёзные финансовые обязательства. Поэтому мы понимали сложившуюся ситуацию и наши возможности, в пределах которых можем оперировать. В индивидуальном порядке подходили к каждому интересующему нас футболисту и в процессе переговоров старались минимизировать расходы клуба. Учитывая сегодняшние реалии, отмечу, что в сравнении с ведущими клубами наши расходы несопоставимы. Наши конкуренты делают трансферы за € 6, 8, 10 млн…

Хотел бы отдельно поблагодарить правление клуба во главе с президентом Маратом Адиповичем Сафиуллиным, что в непростых обстоятельствах нам предоставили определённые финансовые возможности для приобретения игроков этим летом. Мы ориентировались на качественных игроков, которых можно взять как можно выгоднее для клуба. К примеру, Валентин Вада был подписан нами в статусе свободного агента – это качественный футболист, за трансфер которого не пришлось ничего выплачивать. Отмечу, что большинство футболистов нам удалось приобрести ниже их рыночной стоимости, а в некоторых случаях даже договориться с клубами, когда у них на руках были более выгодные предложения», — приводит слова Дзюбы «Бизнес Online».