РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока лиги в сентябре

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) объявила кандидатов на звание лучшего футболиста чемпионата в сентябре. Так, в пятёрку претендентов на титул игрока месяца попали:

Брайан Мансилья, «Оренбург» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);

Амар Рахманович, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);

Никита Салтыков, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 1 голевая передача);

Эдгар Севикян, «Пари НН» (4 матча, 2 гола);

Матвей Сафонов, «Краснодар» (4 матча, 3 «на ноль»).

Отмечается, что лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.