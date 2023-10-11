Гендиректор «Спартака» Малышев: мы видим, что пытается сделать Мажич

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о критике главы Российской Премьер-Лиги Александра Алаева в адрес ЭСК РФС.

«Стало ли лучше с приходом Милорада Мажича? Работа в прогрессе, на мой взгляд. Мы видим, что Милорад пытается сделать. Но не секрет, что были матчи, решения в которых вызывали вопросы. Наблюдаем, что будет дальше. Позицию по скорейшему внедрению офсайдных линий полностью поддерживаю. Это поможет избежать неправильных решений», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Главой департамента судейства РФС 50-летний Мажич стал минувшим летом. В 2009 году 50-летний серб получил категорию арбитра ФИФА и был участником двух чемпионатов мира (ЧМ-2014 в Бразилии и ЧМ-2018 в России). В 2019 году Милорад завершил карьеру арбитра в поле.