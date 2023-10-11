Ловчев — об УЕФА: сейчас происходит сведение счётов, Россию хотят задавить всеми способами

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение УЕФА не допускать юношеские сборные России до международных соревнований.

«Это не сюрприз. Сюрпризом было то, что наших юношей допустили. Всё это просто звено в цепи отстранений нашего спорта. То, что сейчас происходит, это сведение счётов, вопрос о том, как задавить страну всеми способами. То, что УЕФА сначала принял одно решение, а потом на исполком надавили, и решение снова поменяли — кранты спорту. Всё, в спорте теперь не определяют сильнейших. Определяют сильнейших из числа тех, кто угоден и кому дали возможность стать сильнейшим. Нет больше людей в спортивном управленческом сообществе, равных или хотя бы приближенных к влиянию тех, кто стоит у истоков олимпийского и футбольного международного движения. Нет фигур, которые могли бы не просто сказать лозунг «футбол вне политики», но и отстоять его», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.