Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Проведель чётко понимает, что не пройдёт конкуренцию в сборной России

Нигматуллин: Проведель чётко понимает, что не пройдёт конкуренцию в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что голкипер «Лацио» Иван Проведель отказался играть за национальную команду России, сравнив его с другими вратарями сборной.

«Иван чётко понимает, что он не пройдёт конкуренцию в сборной России. У нас очень серьёзная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвёртым вратарём сидеть? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, у 29-летнего голкипера русские корни по материнской линии. Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Проведель не стал общаться по поводу вызова в национальную команду. Иван уже вызывался в национальную команду Италии в сентябре 2022 года, но не сыграл ни одного матча.

Материалы по теме
Агент: Проведель не может играть за Россию, объясните Кафанову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android