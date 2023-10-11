Нигматуллин: Проведель чётко понимает, что не пройдёт конкуренцию в сборной России

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что голкипер «Лацио» Иван Проведель отказался играть за национальную команду России, сравнив его с другими вратарями сборной.

«Иван чётко понимает, что он не пройдёт конкуренцию в сборной России. У нас очень серьёзная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвёртым вратарём сидеть? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, у 29-летнего голкипера русские корни по материнской линии. Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Проведель не стал общаться по поводу вызова в национальную команду. Иван уже вызывался в национальную команду Италии в сентябре 2022 года, но не сыграл ни одного матча.