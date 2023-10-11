Чанов: Сафонов — первый по непробиваемости, но Лантратов и Помазун доказали свой уровень

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил уровень вратарей сборной России перед предстоящим матчем с национальной командой Камеруна.

«В сборной России хорошие вратари. Вопрос в том, что хочет увидеть тренерский штаб. Они знают Сафонова — лидер в своей команде, номер один по непробиваемости. Лантратов тоже показывает хорошую игру.

Кого ставить на игру с Камеруном — решение тренеров, но, может быть, стоит попробовать в деле Лантратова и Помазуна. Они доказали свой уровень в чемпионате», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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