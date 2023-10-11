Российский футболист рассказал, сколько получает в чемпионате Гибралтара

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв рассказал о размере своей зарплаты.

«Тут зарплаты выше, чем в четвёртой-пятой лиге Испании. А если игрок живёт и тратит там, а здесь только играет, то ему вообще хорошо. У нас в команде все тренеры – испанцы, на этом языке проходят тренировки и общение. Много игроков из академий «Бетиса», «Кадиса», других клубов Ла Лиги.

Зарплаты? У нас бюджет не такой, как в клубах топ-4. Там у ребят минимум € 3 тыс. в месяц или около того. У нас оклады ниже. Я, признаюсь, пошёл на понижение, когда сюда приехал. Сколько получаю? Точную сумму говорить не буду, но это меньше € 2 тыс. Если учесть, что мне предоставили жильё, это адекватные деньги», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.