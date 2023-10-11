Тео Бонгонда номинирован на звание лучшего конголезского игрока в сентябре

Футбольная федерация ДР Конго объявила список претендентов на звание лучшего конголезского игрока в сентябре 2023 года. Так, в тройку номинантов на это звание вошёл вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда.

Стоит отметить, что на данный момент Бонгонда лидирует в голосовании болельщиков. Конкурентами игрока из РПЛ являются нападающий швейцарского «Янг Бойз» Мешак Элиа и защитник «Сент-Этьена» Дилан Батубинсика.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В СМИ ходят слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля из-за неубедительной игры и странной ротации состава. Однако в «Спартаке» заявили, что кредит доверия к испанскому специалисту достаточно большой.