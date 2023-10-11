Мансилья: хорошо организовать чемпионат мира в шести странах невозможно

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья заявил, что хорошо организовать чемпионат мира в шести странах невозможно.

«Как воспринимаю решение ФИФА провести турнир в шести странах? У нас (в Аргентине. — Прим. «Чемпионата») пройдёт только одна игра, это здорово. Но лично для меня очень странно, невозможно организовать такой турнир в шести странах. Три континента, такое впервые в истории? Мне не нравится. Для болельщиков, для футболистов длинные перелёты будут сложными. ФИФА пытается заработать на футболе? Да. В первую очередь надо думать о болельщиках, как они будут добираться на матчи. Игрокам тоже придётся очень сложно. Хорошо организовать чемпионат мира в шести странах невозможно. Защитит ли титул чемпиона Аргентина в 2026‑м? Только с Месси», — приводит слова Брайана Мансильи «Матч ТВ».

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в Марокко, Португалии, Испании, а также в Уругвае, Аргентине и Парагвае. В южноамериканских странах проведут всего три матча.