Спортдир «Рубина»: бывало, что игроки отказывались переходить из-за политической ситуации

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, что минувшим летом казанский клуб сталкивался с ситуациями, когда игроки отказывались от трансфера из-за нынешней политической ситуации.

«Не скажу, что это была масштабная проблема, но отказы были. Как я говорил, мы понимали, на какие рынки нам стоит выходить. Понятно, что в скандинавских странах или Польше процент отказа был бы намного больше. Хотя даже на тех рынках, по которым мы вели работу и ожидали лояльности в этом плане, порой мы тоже сталкивались с категоричными отказами.

Как убедили Валентина Ваду перейти в Россию? Это правда, что у него уже были куплены билеты в Италию, куда он направлялся для оформления перехода в другой клуб. Но мы убедили его присоединиться к нам и заинтересовали его нашим проектом», — приводит слова Дзюбы «Бизнес Online».