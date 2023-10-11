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Спортдир «Рубина»: бывало, что игроки отказывались переходить из-за политической ситуации

Спортдир «Рубина»: бывало, что игроки отказывались переходить из-за политической ситуации
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Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, что минувшим летом казанский клуб сталкивался с ситуациями, когда игроки отказывались от трансфера из-за нынешней политической ситуации.

«Не скажу, что это была масштабная проблема, но отказы были. Как я говорил, мы понимали, на какие рынки нам стоит выходить. Понятно, что в скандинавских странах или Польше процент отказа был бы намного больше. Хотя даже на тех рынках, по которым мы вели работу и ожидали лояльности в этом плане, порой мы тоже сталкивались с категоричными отказами.

Как убедили Валентина Ваду перейти в Россию? Это правда, что у него уже были куплены билеты в Италию, куда он направлялся для оформления перехода в другой клуб. Но мы убедили его присоединиться к нам и заинтересовали его нашим проектом», — приводит слова Дзюбы «Бизнес Online».

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