Рональд де Бур — об «Аяксе»: нельзя сделать шоколад из дерьма

Бывший защитник «Аякса» Рональд де Бур в резкой форме раскритиковал решения руководства клуба, приведшие к неудачным спортивным результатам в нынешнем сезоне.

«Нет смысла приглашать стольких игроков второго плана и думать, что они будут выступать на самом высоком уровне. Это может показаться резким, но шоколад нельзя сделать из дерьма. Я действительно обеспокоен ситуацией, не знаю, к чему это приведёт», — приводит слова де Бура испанское издание Marca.

«Аякс» после шести матчей в чемпионате Нидерландов занимает 16-е место, набрав только пять очков. Лидирует ПСВ, на счету которого 24 очка после восьми проведённых встреч. Летом «Аякс» пополнили такие футболисты, как Йосип Шутало, Жорж Микаутадзе и Карлос Форбс.