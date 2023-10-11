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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за толчок Гаича болбоем

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за толчок Гаича болбоем
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Глава КДК Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» был оштрафован за инцидент с болбоем и защитником ЦСКА Миланом Гаичем, случившийся в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

«Произошёл эпизод с лицом, подающим мячи. В заседании приняли участие представители «Спартака». Имело место быть некое физическое воздействие этого лица в отношении Гаича. Был толчок плечом, Гаич чуть не упал. Он поставил под угрозу безопасность футболиста. Всем лицам запрещается иметь контакты с футболистами и наоборот. «Спартак» получил штраф 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, столкновение Гаича с болбоем «Спартака» произошло в концовке игры 11-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).

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