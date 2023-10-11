Защитник «Факела» Кудряшов: задача остаться в РПЛ нам по силам, сможем её реализовать

Футболист «Факела» Фёдор Кудряшов заявил, что с задачей остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024 воронежская команда должна справиться. 8 октября «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (0:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Не хватило голов для победы, я думаю, что в первом тайме команда здорово себя проявила и владела преимуществом. Во втором тайме кое-что не получилось, наверное, не было той агрессии, ребята немного подсели, началась игра туда-сюда. И мы, и «Динамо» могли забить гол, но, к сожалению или к счастью, игра завершилась со счётом 0:0. Очко на выезде в матче с «Динамо» является неплохим результатом. Надеюсь, что перерыв на сборные мы проведём продуктивно, дальше будем стабильно набирать очки. У нас есть задача, которую мы постараемся выполнить. Это остаться в Премьер-Лиге и, дай бог, избежать попадания в зону стыковых матчей. Я думаю, что эта задача нам по силам, мы сможем её реализовать», — приводит слова Кудряшова ТАСС.

После 11 туров «Факел» располагается на 15-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в активе девять набранных очков.