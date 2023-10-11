Алонсо может покинуть «Байер» следующим летом ради «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может покинуть клуб следующим летом, если в его услугах заинтересуются «Бавария», «Реал» или «Ливерпуль». Это возможно благодаря опции выкупа, прописанной в контракте с 41-летним испанским специалистом, сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.

По сведениям источника, эта опция будет доступна только для трёх вышеупомянутых клубов. Сумма, за которую кто-то из них сможет выкупить контракт Алонсо у «Байера», неизвестна. Действующее соглашение испанского тренера с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену нынешнему главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, чей контракт с клубом истекает следующим летом. В данный момент «Байер», который 41-летний Алонсо возглавил менее года назад, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. В матче 8-го тура чемпионата Германии леверкузенцы сыграют с «Вольфсбургом».