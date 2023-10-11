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Гендиректор «Рубина»: вылет из Кубка даёт возможность спокойно готовиться к матчам РПЛ

Гендиректор «Рубина»: вылет из Кубка даёт возможность спокойно готовиться к матчам РПЛ
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что после вылета из Фонбет Кубка России казанской команде будет проще сосредоточиться на выступлениях в чемпионате страны.

«Вылет из Кубка России поможет «Рубину» сосредоточиться на борьбе в РПЛ? Конечно, будет проще. Но это не говорит о том, что вылет из Кубка России был запланирован. Понятное дело, все расстроены этим моментом. С другой стороны, будет возможность спокойно готовиться в недельном цикле. Учитывая логистику, а в нашей группе был «Ростов», было тяжело добираться», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».

«Рубин» в группе B Пути РПЛ Кубка России занимает четвёртое место после пяти проведённых матчей и уже не имеет шансов на выход в плей-офф турнира. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги казанская команда располагается на 10-м месте.

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