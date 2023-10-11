Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский журналист: возвращение Миранчука в «Аталанту» — большая ошибка

Итальянский журналист: возвращение Миранчука в «Аталанту» — большая ошибка
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский журналист спортивного издания Tuttosport Массимо Франки оценил возвращение российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту», а также рассказал о дальнейших перспективах 27-летнего футболиста в Серии А.

«Не знаю, как сложится будущее Миранчука в Серии А. Сложно сделать выводы по этому сезону, потому что всё ещё впереди. Но будущее Алексея в Италии сейчас зависит от Гасперини и боссов «Аталанты». Посмотрим, какое решение они примут зимой — готовы ли будут отпустить его в аренду, если будут предложения. Понятно, что возвращение Миранчука в «Аталанту» — большая ошибка, ему будет очень сложно бороться за место в составе, потому что он не выделяется на фоне остальных игроков этой команды», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Transfermarkt понизил рыночную стоимость Алексея Миранчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android