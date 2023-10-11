Российский игрок из США: на американский футбол выделяют много денег, на европейский — нет

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв рассказал о финансовой стороне спорта в США.

«Если не удалось впечатлить тренера и получить стипендию, ты платишь за обучение в университете и играешь за местную команду. Тебе, конечно, могут выделить деньги, что ты играешь футбол, но редко бывает, чтобы они покрывали всю стоимость.

На баскетбол, бейсбол и американский футбол выделяется много денег. Поэтому есть много квот для стипендиатов. Они могут получить полную оплату обучения. С футболом не так.

Зависит, в каком дивизионе находится университетская команда. Обычно выделяется девять полных scholarship – это не то чтобы стипендия, а оплата обучения. А в команде же не девять человек, а 25. И тогда эта сумма делится на всех игроков и частично покрывает затраты всех, а не только девяти, но полностью. Вот такие правила.

И у меня было так: я не платил полностью за обучение, но и бесплатно отучиться не вышло. Так что если хочешь играть в университете не в американский футбол, а европейский, нужно платить», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.