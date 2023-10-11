Российский футболист в США рассказал, как попал в драфт-лист МЛС

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв, ранее выступавший в МЛС и имеющий гражданство США, рассказал, как попал в драфт-лист американской лиги.

«После победы в NISA я уехал на Гавайи! Но не отдыхать, а тренировать детей в футбольном лагере моего друга, он гаваец. Где-то спустя неделю мне написал тренер из университета и сказал, что я попал в драфт-лист. Значит, меня заметили в каком-то клубе МЛС. Для меня это был шок, я даже переспросил.

Но оказалось реально так: я был в драфт-листе, прошёл первый и второй раунды. Честно говоря, не особо верилось, что кто-то меня выберет, но всё равно следил за ситуацией: вдруг что. В итоге меня не выбрали, но мне было приятно, что кто-то где-то меня увидел и подметил. Да, видимо, я был не первый, не второй и даже не третий вариант, но всё равно приятно!» — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.