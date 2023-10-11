Личка: успех «Зенита», который стал покупать латиноамериканцев? Мы в начале, а они далеко

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о трансферной политике бело-голубых в прошедшее летнее трансферное окно, когда клуб приобрёл большое количество игроков из Южной Америки, сравнив её с трансферными кампаниями санкт-петербургского «Зенита».

«Динамо» посмотрело на успех «Зенита», который стал набирать латиноамериканцев и выигрывать чемпионат за чемпионатом, и теперь хочет так же? Большее количество игроков из Латинской Америки, нежели из Европы, объясняется политической ситуацией. С другой стороны, эти ребята дают качество игры и работы с мячом. Можно это увидеть на примере «Зенита». У них ведущие игроки — Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Малком, который ушёл. Также играют Караваев, Мостовой, Сергеев — хорошие российские футболисты, которые дают чуть‑чуть другую культуру футбола, чтобы сделать хороший микс. То, что «Зенит» забрал пять чемпионских титулов подряд, — фантастическая работа клуба, хорошая работа тренера, хорошая коммуникация.

Нелегко приезжать из Южной Америки в Россию, так как здесь другая культура, другой язык, который очень сложен для них. Надо уметь сделать такую гармонию, симбиоз и хорошую атмосферу. Мы стараемся сейчас. Мы только в начале, а «Зенит» уже далеко‑далеко. Нужно сделать хорошую гармонию в раздевалке, и неважно, русский ты или чех.

То есть не было такого, что вы посмотрели на успех «Зенита» через покупку игроков из Южной Америки и захотели так же? Может быть, как один из примеров. У меня такой опыт был уже в «Оренбурге». Там всё получилось хорошо, потому что эти игроки добавили качество игры с мячом, футбольного интеллекта», — приводит слова Лички «Матч ТВ».