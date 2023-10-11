Россиянин в чемпионате Гибралтара: на улице многие люди здороваются. Ощущения необычные

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв рассказал о социальных отношениях в небольшом государстве.

«Иногда на улице могу встретить не только каких-то игроков, но и работников кафе и магазинов, которые в этот день не работают, а я с ними уже знаком. Но ощущения необычные.

Не могу сказать, что я очень общительный человек. И для меня непривычно идти по улице и здороваться. Но я стараюсь выходить из зоны комфорта и знакомиться с новыми людьми, принимать их привычки. Да, мне пока тяжело, но я это делаю», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.