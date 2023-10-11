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Чернышов: «Спартак» правильно сделал, поддержав Абаскаля. Пока что результат — допустимый

Чернышов: «Спартак» правильно сделал, поддержав Абаскаля. Пока что результат — допустимый
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на заявление генерального директора красно-белых Олега Малышева о большом кредите доверия к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Клуб выбрал правильную позицию, сделав такое заявление. Это нужно было, чтобы развеять все слухи вокруг. Тренеру доверяют, поддерживают его. И это очень правильно. Нужно было немного успокоить общественность.

Как долго можно сохранять такой кредит доверия? Кредит доверия есть, пока присутствует допустимый результат. Ни один руководитель не будет держать тренера, если у команды начнутся неудачные выступления. Если «Спартак» потерпит еще три поражения, то наверняка примутся какие-то меры.

Такая позиция руководства подбодрит тренера? То, что сказано общественности, не значит, что с ним или на совете директоров обсуждают те же вопросы. Но все равно, конечно, будет приятно Абаскалю, что генеральный директор выступил с таким заявлением", — приводит слова Чернышова «Спорт День за Днем».

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