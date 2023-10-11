Кечинов: нет ощущения, что Абаскаль и «Спартак» идут в нужном направлении

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Каждый тренер мечтает, чтобы у него был кредит доверия от руководства. В «Спартаке» видят, что с Абаскалем нет ступора, команда движется вперёд. Но, судя по последним результатам, у меня нет ощущения, что Абаскаль и «Спартак» идут в нужном направлении. Проблемы, которые были в том сезоне, есть и сейчас. Ничего не улучшается, всё так же. Задачи очень высокие у «Спартака» — борьба за золото. Но видим, что с такой обороной это невозможно. «Спартак» топчется на одном месте», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в 11 матчах.