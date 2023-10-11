Отец Кузяева: приятно, что Далера называют Царём, но до Мостового ему ещё расти и расти

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» и сборной России Далера Кузяева, отреагировал на то, что во Франции его сына назвали Царём — так же, как в Испании называли российского бывшего полузащитника «Сельты» Александра Мостового.

«Как отношусь к тому, что Далера уже назвали Царём во Франции? До этого ещё работать и работать. Вот Мостовой был Царь, и Далеру ещё расти до его уровня. Конечно, приятно это читать и слышать, но мы будем стараться», — приводит слова Кузяева старшего Sport24.

Напомним, в текущем сезоне в рамках французского чемпионата Кузяев провёл за «Гавр» восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. Вместе с «Зенитом» полузащитник стал пятикратным чемпионом России, выиграл Кубок страны и дважды стал обладателем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.