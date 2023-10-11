Бальбуэна считает, что игрокам «Динамо» нужно улучшать реализацию моментов

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна полагает, что бело-голубые могли бы набрать больше очков на старте этого сезона, если бы лучше реализовывали свои моменты. 8 октября «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (0:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Мы пытались, но не смогли забить, однако у нас было много моментов. Мы могли набрать больше очков после 11 туров, но это футбол. Каждый матч очень сложный, мы пытались играть хорошо, но не смогли забить. Нам нужно улучшать это качество», — приводит слова Бальбуэна ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В матче 12-го тура бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на выезде.