Председатель совдира «Пари НН»: мы выступаем за полную открытость судейского корпуса

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что нижегородский клуб выступает за полную открытость судейского корпуса.

«Мы выступаем за полную открытость судейского корпуса — и с лигой, и с РФС, и с журналистами. И, конечно, хотелось бы открытости с нами — футбольными клубами. Дело в том, что нам не объясняется логика решений. Нам говорят: «недостаточно сильный был удар Александрова» или «недостаточно резкий». Для нас это не объяснение. Нам бы хотелось видеть примеры, прецеденты. Мы и наши футболисты хотим понимать, что и в каком случае происходит, какие последствия имеет то или иное нарушение. Мы хотим именно этого», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком» (0:3) защитник красно-белых Никита Чернов в первом тайме нанёс футболисту нижегородцев Виктору Александрову удар в челюсть. Главный арбитр встречи Евгений Буланов не назначил пенальти. Позже ЭСК поддержала все решения Буланова.