Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: Россию с Камеруном ждёт большой матч. К нам пришёл праздник!

Непомнящий: Россию с Камеруном ждёт большой матч. К нам пришёл праздник!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий, под руководством которого команда дошла до 1/4 финала ЧМ-1994, высказался о предстоящем матче «львов» с Россией.

«Завтра нашу сборную впервые за долгое время ждёт большой важный матч. Это значит, что к нам пришёл праздник! Уверен, игра против Камеруна получится увлекательным. Хочется, чтобы весь стадион был забит нашими болельщиками. Сборная Камеруна по именам довольно статусная команда. Большинство их игроков выступают в лучших чемпионатах мира.

Но это не говорит о том, что они будут фаворитам в завтрашней игре. Думаю, что шансы на победу у обеих команд равны. Фаворита не будет точно. Мы играем дома против серьёзного соперника, это должно придать нашим ребятам мотивации. Это будет по-настоящему интересная боевая игра», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android