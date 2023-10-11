Непомнящий: Россию с Камеруном ждёт большой матч. К нам пришёл праздник!

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий, под руководством которого команда дошла до 1/4 финала ЧМ-1994, высказался о предстоящем матче «львов» с Россией.

«Завтра нашу сборную впервые за долгое время ждёт большой важный матч. Это значит, что к нам пришёл праздник! Уверен, игра против Камеруна получится увлекательным. Хочется, чтобы весь стадион был забит нашими болельщиками. Сборная Камеруна по именам довольно статусная команда. Большинство их игроков выступают в лучших чемпионатах мира.

Но это не говорит о том, что они будут фаворитам в завтрашней игре. Думаю, что шансы на победу у обеих команд равны. Фаворита не будет точно. Мы играем дома против серьёзного соперника, это должно придать нашим ребятам мотивации. Это будет по-настоящему интересная боевая игра», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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