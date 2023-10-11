Непомнящий: ситуация Абаскаля в «Спартаке» стандартная. В клубе всегда какие-то проблемы

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Ситуация, которая сложилась сейчас в «Спартаке», абсолютно стандартная для этой команды. Ничего нового не происходит. В «Спартаке» всегда есть какие-то проблемы. У них особенная медийная составляющая. Огромное количество людей болеют и переживают за этот клуб, но есть довольно много человек, которые ненавидят красно-белых. Из-за этого на тренеров и игроков постоянно оказывается давление.

Наверное, сейчас Абаскаль подходит под тренерские критерии, которые выставляет руководство «Спартака». Сложно сказать, за что команда будет бороться в этом сезоне. Но можно быть уверенным, что легко точно никому не будет. Журналисты любят писать про «Спартак», поэтому каждое действие Абаскаля будет обсуждаться», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.