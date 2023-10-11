Кепа: Беллингем ознаменует собой целую эпоху в «Реале»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за мадридский «Реал», оценил игру полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема в новом сезоне.

«Прямо сейчас в глобальном масштабе я не знаю, вижу ли я кого-то выше Беллингема. Мы все видим, на что он способен в каждом матче. Надеюсь, так оно и останется. Он очень взрослый мальчик, с четкими идеями. И с ним нужно считаться не только по голам, но и по оборонительной работе, которую он выполняет, и по тому объёму, который он показывает на всех участках поля. Беллингем ознаменует собой целую эпоху в Мадриде», — приводит слова Кепы Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний полузащитник в составе «Реала» принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.