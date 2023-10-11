Российско-американский футболист: в США люди ходят, чтобы страна тратила деньги на себя

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв высказался о менталитете людей в США. Ранее он выступал за «Мичиган» в американской лиге.

«Многие даже не знают, где на европейской карте находятся те или иные государства. Им важно, что происходит внутри Штатов и что предлагают Трамп и Байден. Именно поэтому первый так популярен – потому что Америка, по его словам, должна быть первым приоритетом. И многие согласны: страна выделяет миллиарды долларов на помощь другим, а помочь своим людям после пожаров на Гавайях не может. [Они считают,] что лучше тратить эти деньги на себя», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» в августе 2023 года в статусе свободного агента. ДО того он выступал за «Мичиган». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.