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Быстров: у сборной нет мотивации, Карпин может импровизировать, вызывать по 50 игроков

Быстров: у сборной нет мотивации, Карпин может импровизировать, вызывать по 50 игроков
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров считает, что наставник национальной команды Валерий Карпин может импровизировать с составом ввиду отсутствия официальных матчей.

«Все матчи сборной запоминаются. К сожалению, у нас сейчас нет мотивации, нет официальных матчей. Не за что играть! Карпин сейчас может импровизировать, вызывать по 50 человек, ставить молодые составы, старые какие‑то. Трудно говорить. Видно, что не хватает матчей с хорошими командами», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России, как и клубы Российской Премьер-Лиги, отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Недавно УЕФА допустил к международным турнирам юношеские сборные России, однако позже данное решение было отменено.

В ближайшем товарищеском матче сборная России встретится с командой Камеруна.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
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