Гендиректор «Пари НН»: футбол такого качества мы не показывали не меньше 10 последних лет

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал текущую форму клуба.

«Думаю, матч с «Крыльями» показал, что мы в порядке. Летнее трансферное окно было посвящено тому, чтобы привести себя в порядок. Учитывали те ошибки, которые мы допускали до этого. Я ни в коем случае не надуваю щёки — понимаю, что впереди ещё очень трудный сезон. Но для Нижнего Новгорода, для нижегородских болельщиков команда выросла очень серьёзно. Таких позиций, такого качества футбола мы не показывали ну не меньше 10 последних лет, это точно. То, что было сделано, это well done (хорошая работа), как говорят англичане», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, 8 октября «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в рамках 11-го тура РПЛ. Нижегородцы находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 11 встречах.