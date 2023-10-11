Глава совдира «Пари НН»: хотим выйти на посещаемость 15–16 тысяч зрителей на каждом матче

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о стратегии клуба по увеличению посещаемости матчей.

«Мы не хотим, чтобы у нас на стадионе было кладбище. Хотим, чтобы люди получали удовольствие и кайф не только от футбола, но от всего зрелища, которое происходит вокруг. Чтобы человек пришёл за два часа до игры, повеселился, провёл здесь время, посмотрел футбол, получил кучу эмоций и ушёл домой с пониманием, что он вернётся сюда на следующий матч. Соцсети и такие акции, как с «оргазмом», — они на грани, да, но они тоже очень нужны. Если не давать людям какой‑то вызов, они и не придут. Я это уже понял. Мы работаем по новой маркетинговой стратегии, и я уже вижу, как она работает: число людей на стадионе растёт. Для нас важно постоянно быть информационным поводом.

Есть ли конкретный KPI по количеству зрителей на трибунах по этой стратегии? Мы стремимся к полному стадиону. Понятно, что это не краткосрочная перспектива, но конечная цель — аншлаги на каждом матче. Рассчитываем, что сможем достичь этого через три года. Что касается краткосрочных перспектив, то мы хотим выйти на посещаемость 15–16 тысяч зрителей на каждом матче в весенней части чемпионата. Для этого нужны результаты и красивая игра, я согласен — но и всё, что вокруг футбола, тоже очень, очень важно», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».