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«Всё ещё просит показать трофеи». Трент Александер-Арнольд — о Джеймсе Мэддисоне

«Всё ещё просит показать трофеи». Трент Александер-Арнольд — о Джеймсе Мэддисоне
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд в своей социальной сети ответил на подшучивания со стороны полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона на тему матча 7-го тура английской Премьер-Лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1), ознаменовавшегося отменой легитимного гола «красных» в ворота «шпор».

Фото: Социальные сети Трента Александер-Арнольда

«Всё ещё просит показать трофеи», — подписал фото Трент Александер-Арнольд.

Напомним, оба футболиста вызваны в расположение сборной Англии на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией. Также 13 октября англичане встретятся с Австралией в товарищеской игре.

В игре «Тоттенхэма» с «Ливерпулем» не был засчитан гол нападающего «красных» Луиса Диаса. Организация арбитров Англии признала необоснованность отмены гола «Ливерпуля» и отстранила арбитров, судивших эту встречу.

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