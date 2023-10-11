Кепа Аррисабалага: хотел бы остаться в «Реале». А кто бы отказался от этого?

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, выступающий за мадридцев на правах годичной аренды, высказался о планах на дальнейшую карьеру. По словам испанского голкипера, он хочет продолжить выступление за «сливочных».

«Конечно, я бы хотел остаться в мадридском «Реале» в будущем. А кто бы не хотел продолжить выступление в столь большом клубе? Я очень, очень счастлив здесь», — приводит слова Аррисабалаги журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Кепа провёл за «Реал» девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.