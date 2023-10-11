Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кепа Аррисабалага: хотел бы остаться в «Реале». А кто бы отказался от этого?

Кепа Аррисабалага: хотел бы остаться в «Реале». А кто бы отказался от этого?
Комментарии

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, выступающий за мадридцев на правах годичной аренды, высказался о планах на дальнейшую карьеру. По словам испанского голкипера, он хочет продолжить выступление за «сливочных».

«Конечно, я бы хотел остаться в мадридском «Реале» в будущем. А кто бы не хотел продолжить выступление в столь большом клубе? Я очень, очень счастлив здесь», — приводит слова Аррисабалаги журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Кепа провёл за «Реал» девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Материалы по теме
Форвард «Реала» Хоселу: я бы очень хотел остаться в Мадриде. «Реал» — клуб моей жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android