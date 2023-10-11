Балахнин: Кению мы должны обыгрывать, а с Камеруном есть нюансы

Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Камеруна и Кении.

«Камерун – неплохая команда, в которой много футболистов играют в хороших клубах. То есть это квалифицированные ребята. Мне интересно посмотреть, как на фоне этой сборной будет выглядеть наша. Всё-таки мы уже давно не видели её в полном составе.

Сейчас мы не можем определить уровень нашей сборной. Поэтому сказать, превосходит нас сейчас Камерун в чём-то или нет, я не могу. Мы ведь давно не собирались в сильнейшем составе и не участвуем в еврокубках.

Думаю, уровень Катара сопоставим с Камеруном. Обе сборные – участники чемпионата мира. Только косвенно можно сказать, что Камерун посильнее, потому что основная часть футболистов оттуда играет в хороших европейских клубах.

О Кении почти ничего не знаю. В рейтинге команда находится низко, плюс не участвует в больших спортивных форумах, поэтому она в любом случае слабее.

Думаю, второй матч мы обязаны выигрывать. Хотелось бы и первую встречу выиграть, но тут есть нюансы, как говорится», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».