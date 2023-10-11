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Головин не принимает участия в тренировке сборной России перед игрой с Камеруном

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин не принимает участия в предматчевой тренировке сборной России перед игрой с Камеруном.

27-летний футболист не был замечен среди других игроков сборной России, занимающихся сегодня, 11 октября, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Александр Головин провёл семь матчей за «Монако» в рамках чемпионата Франции, забил два гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне хавбек отыграл 34 матча, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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