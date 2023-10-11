Валерий Непомнящий нанесёт символический удар в матче между Россией и Камеруном

Стало известно о том, что 80-летний российский футбольный деятель Валерий Непомнящий, возглавлявший сборную Камеруна с 1988 по 1990 год и выведший её в четвертьфинал ЧМ-1990, нанесёт первый удар в товарищеском матче между национальными командами России и Камеруна.

«Валерий Непомнящий нанесёт первый удар по мячу в матче Россия — Камерун», — приводит слова службы коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) «РИА Новости Спорт».

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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