Филиппо Индзаги официально возглавил «Салернитану»

Пресс-служба футбольного клуба «Салернитана» официально объявила о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Филиппо Индзаги.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что Индзаги подпишет контракт с клубом из Салерно до лета 2024 года.

Последним местом работы 50-летнего итальянского специалиста была «Реджина», выступающая в Серии В. За свою тренерскую карьеру Филиппо успел поработать также в «Милане», «Венеции», «Болонье», «Беневенто» и «Брешии».

После восьми матчей чемпионата Италии «Салернитана» набрала три очка и на текущий момент располагается на 19-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. В следующем туре команда из Салерно примет на домашнем стадионе «Кальяри». В последних пяти играх Серии А команда Соузы потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.