Гладилин: в сборной России нет форварда номер один. Соболев, Чалов и Сергеев равны

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин сравнил нападающих сборной России Александра Соболева, Ивана Сергеева и Фёдора Чалова.

«Кто выйдет на позиции форварда, решать главному тренеру. Что значит форвард номер один? Его нет, достаточно футболистов, которые могут сыграть. Будут ставить тех, кто лучше готов, потому что с Камеруном нужен результат. Также всё будет зависеть от тактики. Соболев, Сергеев и Чалов — нападающие примерно одинакового класса, явного лидера среди них нет, чтобы кто-то выделялся. Поставить можно любого из них, разницы нет. Только у них немного разные стили игры», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало игры — в 19:00 мск.