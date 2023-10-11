Глушаков: будет интересно сравнить футболистов Камеруна с уровнем российских игроков

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.
«С Камеруном в 2011 году тогда сыграли вничью, Это’О принимал участие. Помню только это и что был молодым и перспективным.
Мои ожидания от матча с Камеруном, чтобы наша сборная достойно сыграла, не ударила в грязь лицом. Ребята, думаю, соскучились по сборной, хотят играть международные матчи. Будет интересно сравнить футболистов Камеруна с уровнем российских игроков, какое будет отличие. Результат матча всегда играет роль — выигрывать и быть с хорошим настроением приятнее», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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- 11 октября 2023
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