Личка: скоро буду как Гвардиола. Приду в раздевалку, а там никого нет, все в сборных

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о влиянии паузы на игры сборных на тренировочный процесс в клубе.

«Пауза на игры сборных мешает команде? В эту паузу у нас большинство игроков уедут выступать за сборные, останется всего 11 футболистов. В четверг на тренировке будет всего девять [полевых] игроков и два вратаря.

Так бывает — для нас это уже нормальная вещь. Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным. С другой стороны, такая ситуация выглядит хорошо. Ребята летят домой в свои родные края и мысленно перезагружаются», — приводит слова Лички Sport24.

После 11 сыгранных туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В матче 12-го тура бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на выезде.